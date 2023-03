Profondeville : le départ du semi-marathon adapté pour ne pas faire trembler le pont de Lustin

Cette semaine, la commune de Profondeville et les organisateurs du marathon ont choisi d’adapter légèrement le départ du semi. Question de sécurité. Ou du moins de prévoyance.

L’an dernier, 2.200 coureurs étaient au départ du semi-marathon donné à hauteur du pont de Lustin, qui surplombe la Meuse. L’arche et le dispositif qui déclenche le chrono se trouvaient, eux, en sortie de pont, au niveau de la friterie Piwi. Cette distance permettait aux participants d’arriver lancés lors du déclenchement. “Mais lorsque j’ai donné le départ, le pont s’est mis à trembler ! ”, explique le maïeur, Luc Delire. Une réaction physique normale (Ndlr : en comptant une moyenne de 60kg/participant, cela représente un total de 132 tonnes) mais surprenante. “Le pont est bien construit, il n’a aucun problème. Mais les véhicules et camions qui l’empruntent ne donnent pas de chocs simultanés verticaux comme les coureurs. ”

Le bourgmestre a néanmoins voulu avoir tous ses apaisements en vue de ce semi-marathon 2023. Car celui-ci accueillera, si les inscriptions sont complètes, 3.300 personnes. 900 de plus que l’an dernier. Il a sollicité le SPW pour la réalisation d’une étude. Mais une étude, il faut la payer. Et ça coûte cher. Elle n’a donc pas été réalisée. Alors, pour s’éviter tout “stress de principe” dixit le bourgmestre, commune et organisation ont décidé de rapprocher le départ de l’arche de départ. “Le pont de Lustin sera complet, mais les participants ne courront pas dessus. Comme ça va bouchonner, ils vont marcher. ”

La distance de 21,0795km ne change pas et le parcours est quant à lui toujours homologué.