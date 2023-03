Voitures achetées en Allemagne et revendues en France : une vaste fraude à la TVA intracommunautaire

Fraude fiscale, blanchiment, faux et usage de faux sous forme d’organisation criminelle étaient les préventions dont devaient répondre les 5 prévenus jugés ce mercredi. Des berlines allemandes étaient achetées en Allemagne pour ensuite être revendues en France à des particuliers sous le régime des acquisitions intracommunautaires. Des sociétés fictives avec à leur tête des gérants de paille servaient aux prévenus, belges pour la plupart, afin de frauder la TVA. Certains des protagonistes qui agissaient comme prêtes noms, un rôle indispensable à la commission des infractions, recevaient entre 1000 et 1 500 euros par mois pour leur participation à ces activités illégales. Un des prévenus dont il était question ce mercredi était considéré comme un des maillons forts. Le substitut De Smedt expliquait : “Il a mis en place toute l’infrastructure nécessaire côté français. Il trouvait des clients, notait leurs demandes, recevait de l’argent, établissait des fausses factures pour des sociétés françaises défaillantes, assurait le service après-vente. Il a de plus, tel un investisseur, amené les fonds nécessaires à la vente des premiers véhicules, et donc à la mise en place du mécanisme frauduleux. Il touchait en espèce 200 euros de commission par véhicule.”

Les acteurs du dossier étaient absents à l’audience. Le ministère public ne s’oppose pas à une mesure de faveur vu le dépassement du délai raisonnable concernant une prévenue qui a tenu le rôle de gérante d’une des sociétés. Des peines variant entre 8 et 15 mois de prison, des interdictions de commercialité variant entre 5 et 10 ans, des amendes comprises entre 5 000 et 10 000. euros sont requises contre 4 des prévenus. Des confiscations de 100 000 euros sont également réclamées pour deux d’entre eux.

Les conseils présents ont tous souligné le dépassement du délai raisonnable dans le dossier. L’acquittement a été plaidé pour la prévenue à qui la gérance d’une société avait été confiée. “Elle a voulu faire plaisir à son frère, elle pensait à la base être gérante d’un bar, elle n’avait donc pas conscience d’appartenir à une organisation criminelle”, plaidait Me Thirion. L’acquittement est également plaidé pour le second prévenu, notamment accusé d’avoir blanchi 63 000 euros. “Il voulait un business clean mais n’avait pas les fonds nécessaires. Il a mis sa société à disposition, mais n’avait pas les connaissances suffisantes que pour participer aux rouages d’une organisation criminelle”, expliquait Me Bourgeois.

Jugement le 19 avril.