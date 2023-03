“La Maison Jamboise”, centre névralgique du monde associatif jambois

Le Conservatoire “Balthasar-Florence” occupe depuis plus d’un an déjà son nouveau site, au cœur du Grand-Manège, rue Rogier. De par leur situation, les anciens locaux, situés en plein centre de Jambes, ne pouvaient rester inoccupés. Ils ont été rénovés et transformés. Des travaux de mise en conformité électrique, de remplacement de l’ascenseur, et au niveau de l’architecture du bâtiment pour permettre un accès PMR ont été réalisés.