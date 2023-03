Namur: le nouveau marché de Bomel cherche vendeurs désespérément

La Ville de Namur a jugé de la faisabilité de la demande avant d’emboîter le pas et d’œuvrer à la future organisation de ce nouveau marché hebdomadaire. Le huitième sur son territoire. Il s’agissait prioritairement de prospecter auprès des ambulants afin de s’assurer de la participation de ces derniers.

Force est de constater que les vendeurs ne se bousculent pas au portillon. À tel point que l’inauguration du marché de Bomel, un temps prévue ce mercredi 29 mars, a été reportée. Le Collège ayant décidé de prolonger le délai de dépôt des candidatures jusqu’au 2 mai. Le premier marché de Bomel devrait ainsi se tenir le 7 juin prochain. Quatre emplacements seulement sont à pourvoir en raison des possibilités de raccordement à l’électricité limitées.

La dynamique reste fidèle aux intentions formulées par la majorité des personnes sondées par le comité de quartier, à savoir proposer des produits locaux et bio. Fruits et légumes, fromages, boucherie-charcuterie figurent, entre autres, sur la liste des étals plébiscités. "On souhaite moins par contre y trouver du pain et des baguettes dans la mesure où une boulangerie vient d’ouvrir dans le quartier. On ne veut pas lui faire concurrence", précise-t-on au département domaine public et sécurité de la Ville de Namur, qui chapeaute l’organisation des marchés hebdomadaires sur le territoire communal.

Les Bomelois devront encore s’armer d’un peu de patience avant de pouvoir remplir leur cabas, tous les mercredis après-midi, à deux pas de chez eux.

Infos: Le premier marché hebdomadaire de Bomel se tiendra le mercredi 7 juin de 13 à 19 h, traverse des Muses (à proximité des anciens abattoirs). Les ambulants désireux d’y participer sont invités à se manifester auprès de la Ville de Namur avant le 2 mai. Formulaire de demande disponible sur www.namur.be – domaine public et sécurité.