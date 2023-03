Un exercice de gestion de crise impliquant près de 100 personnes organisé à la prison de Namur

Le scénario : un incendie s’est déclaré et six détenus sont blessés, dont deux graves. Cet exercice de gestion de crise avait pour but de tester l’intervention des services de secours au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la coordination entre ceux-ci, les responsables de la prison, le CHR, le Parquet et la Ville de Namur.

Il était 14 h 30 lorsque les pompiers de la zone NAGE sont intervenus. Des ambulanciers et un médecin ont pris en charge les figurants qui jouaient le rôle des détenus blessés, la police de Namur Capitale a établi un périmètre pour permettre que cette intervention se réalise dans un cadre sécurisé. Le CHR de Namur a activé sa procédure pour prendre en charge deux détenus et les responsables de la prison ont organisé à la fois l’extraction de ces détenus et la gestion de l’incident et de ses conséquences au sein de la prison. En parallèle, la Ville de Namur a réuni un comité de coordination pour suivre l’évolution de la situation, informer fictivement la population et la presse (dont les réactions ont elles aussi été simulées) et envisager les mesures nécessaires face à un tel incident.

Un débriefing a été organisé immédiatement à l’issue de l’exercice. Résultat : il existe des pistes d’amélioration tant pour l’intervention des services de secours dans le cadre particulier d’une prison que pour l’échange d’informations entre les responsables de la prison et les autorités.

Un débriefing à froid sera organisé dans les prochaines semaines, et d’autres exercices d’autres types auront lieu dans les autres prisons de la province.