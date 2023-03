Né en 1994, l’intéressé nie avoir crevé à 4 reprises en décembre 2022 les pneus de ses voisins et avoir brisé le pare-brise de leur véhicule 2 fois. Il nie également les avoir harcelés, reconnaissant tout au plus “3 ou 4 messages”. “Ils avaient menacé ma compagne de mort, de l’écraser. Ce sont des gens du quartier. Je me suis senti menacé et je suis toujours le bon coupable vu mon passé. Mais c'était avant et j’ai payé ma dette”, explique celui qui a été incarcéré la plupart du temps entre 2016 et 2021.

Il reconnaît par contre avoir donné des coups de pied, avoir craché, s’être rebellé et avoir outragé des policiers namurois qui sont intervenus chez lui le 4 décembre 2022, alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool et détruisait son domicile. “Il a dû être mis au sol sur le ventre dans la salle de fouille tant il était violent. Un policier a été blessé au pouce”, précise le substitut Vandermeiren.

Pour le ministère public, les faits de destruction de véhicule sont une évidence, vu qu’ils ont été filmés. Une peine de 2 ans de prison est requise envers ce prévenu au lourd casier, “une boule de nerfs qui se place en victime”.

Une peine de travail est plaidée par Me Thirion, qui évoque le parcours de vie compliqué de son client. Jugement le 28 avril.