Des portes ouvertes pour démystifier le Foyer Saint-François et les soins palliatifs : “Nous ne sommes pas un mouroir”

Fondé en 1989 par la Congrégation des Sœurs de la Charité, le Foyer Saint-François de Salzinnes accueille depuis plus de vingt ans des personnes souffrant d’une maladie grave, à un stade avancé ou terminal qui ont épuisé toutes les possibilités de guérison et dont l’état nécessite des soins et un accompagnement adapté.