La disponibilité, maître-mot des bénévoles au Foyer Saint-François

Ces bénévoles ne prodiguent aucun soin. Mais leur présence permet au personnel soignant de prendre le temps qu’il faut avec chaque patient. “Lorsqu’un patient sonne, un bénévole est là dans les deux minutes. S’il y a une urgence, l’infirmier est immédiatement prévenu. Mais si c’est pour servir un verre d’eau, le bénévole s’en charge et ne coupe pas le donneur de soins occupé ailleurs”, explique Kathelyne Hargot, psychologue et responsable des bénévoles.

”On soigne comme j’ai toujours voulu le faire”

Prendre le temps avec le patient, c’est ce qu’apprécie particulièrement la Namuroise Isabelle Hanotte (62 ans), infirmière cheffe de service au CHU de Bruxelles, qui fait partie de cette centaine de bénévole depuis 2003. Au Foyer Saint-François, elle retrouve l’essence même de sa profession qui a disparu année après année. “Dans mon travail quotidien à l’hôpital, on recherche l’efficacité et la rentabilité avec des conditions de travail qui ne sont plus optimales : nombreuses absences, beaucoup de tâches à gérer et peu de temps avec le patient. Ici, au Foyer St-François, c’est la disponibilité qui prime”, explique-t-elle. “J’ai trouvé ici un endroit où l’on soigne comme j’ai toujours voulu le faire. On vit vraiment de belles choses, de par les rencontres et les paroles qui sont dites. ”

Au Foyer Saint-François, Isabelle retrouve l'essence même de sa profession. ©Monmart

Un sentiment partagé par Patricia, bénévole cinacienne depuis ans. Elle, a suivi une formation de masseuse. “Mon mari m’a tellement bien préparé à son départ que je ne voulais pas qu’il ait fait ça pour rien”, explique-t-elle. “Je me suis lancée et j’ai retrouvé ici mon oxygène”, poursuit la Cinacienne, présente à Salzinnes tous les samedis matin. Les massages qu’elle prodigue permettent de diminuer le stress et l’anxiété des patients. Et donc la douleur, car tout cela va de pair. “Certains profitent de ce moment pour se confier. Ce sont des moments privilégiés de dialogues”, enchaîne Caty, kinésithérapeute.

Caty et Patricia, kiné et bénévole au Foyer Saint-François. ©S.M

Une formation de 40h

Pour devenir bénévole, une formation spécifique et annuelle (40 heures minimum) est obligatoire. Ils sont notamment sensibilisés au deuil. Les volontaires sont par ailleurs encadrés et formés en permanence, soit en interne, soit lors de formations proposées en externe, entre autres par l’Association des Soins Palliatifs de la Province de Namur (ASPPN).