Entre l’éolien et les ultralégers, le bras de fer avait déjà été entamé il y a dix ans. En 2018, un premier accord avait été trouvé entre Eneco, le constructeur des éoliennes, et Jonathan’s Team, la SPRL qui gère l’ULModrome de Liernu. En échange d’un important dédommagement financier, l’exploitant Alain Hanse s’engageait ainsi à mettre fin à ses activités une fois le premier moulin construit. Depuis lors, la commune, d’autres opérateurs impliqués sur le site et quelques riverains sont entrés dans la danse. Pour s’opposer au parc de six nouvelles machines mais aussi pour maintenir une activité de loisirs aériens sur le site.

À part les éoliennes de la plaine de Boneffe, les turbines s’alignent surtout le long des autoroutes.

Pour casser le permis délivré par les ministres Tellier et Borsus, les opposants ont ainsi introduit un recours en suspension et en annulation devant le conseil d’État. Et la première manche ne leur est pas favorable puisque l’instance administrative les a déboutés pour la procédure en suspension. En clair, Eneco (mais aussi EDF, partenaire du projet) a démarré le chantier de construction de six éoliennes, en deux rangées de trois, à l’est de l’E411. Et ces travaux ne sont pas suspendus. Et Eneco n’attendra pas la décision, sur la procédure en annulation, pour terminer la construction des six éoliennes. "Pour prendre sa décision, le conseil d’État a déjà pris connaissance de tous les arguments des deux parties, souligne Arnaud Janvier, pour Eneco. Il y a donc quasiment 100% de chance pour que la décision nous soit aussi favorable en annulation."

Les travaux de terrassement et d’aménagement des fondations reprennent donc de plus belle. "Le but est d’être prêt pour assurer le montage des turbines en juillet et en août. La météo est idéale et il y a moins de vent. Et les machines pourraient être prêtes à tourner à l’automne, quand il y a un gros rendement."

Les six nouvelles machines culmineront à 150 mètres. Mais dès que la première turbine sera édifiée, cela signifiera aussi l’arrêt de mort de l’ULModrome de Liernu. La fin d’un long vol d’une trentaine d’années qui a souvent traversé des zones de grandes turbulences.