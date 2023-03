Profondeville : une dame de 76 ans délestée de 21.000 euros par des proches à qui elle faisait confiance

Les faits se sont déroulés lors de la pandémie. La dame âgée, née en 1947, malade et ne pouvant se déplacer et donc vulnérable, avait confié sa carte de banque aux membres de sa famille afin que ceux-ci lui achètent ses médicaments. Sa petite-fille a installé sur son téléphone une application permettant de réaliser des paiements en ligne et ne s’est pas privée pour en faire profiter sa mère et la famille. Plusieurs versements ont été réalisés, des communications étaient stipulées afin de camoufler le vol de l’argent. Ainsi, un virement de 1000 euros était intitulé “librairie”. Un autre, de 1.650 euros, évoquait des cadeaux de Saint-Nicolas, réalisés… Les 4 et 12 octobre 2020.

Me Bernès précise que les prévenues et la victime n’ont aujourd’hui plus de contact. Il réclame pour cette personne vulnérable volée par ses proches un montant provisionnel de 14.000 euros. “Mais elle m’a récemment dit que c’était près de 21.000 euros qui lui avaient finalement été dérobés”. Les deux prévenues auraient commencé à rembourser la victime. Le ministère public réclame à leur égard 10 mois de prison et une amende de 50 euros.