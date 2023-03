Sambreville : le CHRSM ouvrira une crèche à Auvelais d’ici fin 2024

Cette crèche comptera 42 places et elle se situera près de l’hôpital, juste derrière le nouveau parking P2. À la pointe de la modernité, le bâtiment sera spacieux et lumineux et disposera de bureaux à l’étage pour les membres du personnel de l’hôpital. Une véritable plus-value pour le personnel mais également pour la population voisine compte tenu du manque de places dans les crèches déjà présentes.

” Être à l’écoute de nos patients et de nos collaborateurs est primordial. C’est pourquoi, cette crèche sera une plus-value : elle permettra de créer de l’emploi mais aussi d’épauler les parents dans l’organisation de leur vie de famille”, explique Gilles Mouyard, président du CHRSM.

Cette crèche accueillera les enfants du personnel du CHRSM mais également ceux de la population de Sambreville et ses alentours de 6 heures à 21 heures Un horaire plus large que celui des crèches voisines : “Il est important que les heures d’ouverture soient larges afin de pouvoir s’adapter aux horaires des membres du personnel et être au plus proche d’eux”, poursuit le président.

La réalisation de ce projet est rendue possible grâce à un subside du SPW de 1 666 890 € mais aussi grâce au soutien de l’ONE. Cette installation devrait voir le jour fin d’année 2024 et sera gérée par l’ASBL Imaje. Les travaux n’ont pas encore débuté mais les plans sont finalisés et permettent de visualiser cette future infrastructure.