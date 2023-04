Le Gouvernement soutient 8 projets en Province de Namur visant à sortir de la pauvreté les personnes précarisées

Ainsi, Interface3Namur recevra 77.567,00 € pour élaborer des ateliers numériques thématiques et pour la création d'un "carnet pratique" à distribuer.

Sambraction proposera un accompagnement soutenu et un coaching personnalisé pour le permis de conduire pratique afin d'augmenter les chances de trouver un emploi pour le public cible. 19.593,17 € lui sont attribués.

90.480,00 € sont destinés à l'ASBL La Place et La Madeleine pour le projet d'Ecole des enfants et des activités pour enfants dans des secteurs à indice socio-culturel très pauvres. Le but du projet est de "toucher" les parents, les amener à rencontrer un travailleur social et travailler sur leur recours aux droits, logements, santé afin d'améliorer leur qualité de vie.

Un Toit vers l'Avenir recevra 200.000 €. L'asbl est en train de construire 33 habitats légers pour SDF ou personnes en grande précarité. L'objectif est de reloger et accompagner les personnes.

224.200,00 € sont attribués au CPAS de Ohey, afin de créer un service dédié au logement et de permettre l'engagement de 2 agents, affectés à un capteur de logement et au soutien technique en matière énergie.

Le CPAS de Jemeppe-Sur-Sambre embauchera un capteur logement à mi-temps pour l'accompagnement des hébergés des logements de transit dans les démarches vers un logement pérenne, grâce à 45.574,38 €.

L'ASBL Espaces bénéficiera de 118.252 € pour former des demandeurs d'emploi aux métiers de la construction en vue de leur faire rénover un batiment de l'asbl.

Enfin, 57.075,23 € sont destinés au CPAS de Houyet pour l'engagement d’une assistante sociale à temps plein afin d'assurer desermanences (information, médiation, orientation) délocalisées et dans le centre cpas.