L’Ours de Goyet découvert à Andenne : le bourgmestre de Gesves est en colère !

Le squelette de ce mâle adulte, propriété de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et conservé dans ses collections depuis 150 ans, devait, selon les termes d’un accord ancestral et afin de garantir la bonne conservation de ces fossiles, rester exposé dans les travées du Muséum à Bruxelles.

Soutenu par l’ensemble du Collège communal de Gesves, Martin Van Audenrode souhaite exprimer publiquement son mécontentement face à cette situation :

” S’il est vrai que nous entretenons de bonnes relations d’ordre professionnel avec les autorités et les services communaux andennais, nous ne pouvons tolérer telle usurpation. L’ours de Goyet représente un joyau du patrimoine culturel gesvois indissociable de l’écrin qui fut le sien durant 100 000 ans : les Grottes de Goyet. De plus il consiste en un élément de fierté voire un symbole de vertu pour beaucoup de Gesvois. Il est temps que ce trésor reprenne sa juste place.”

Le bourgmestre témoigne également d’un certain agacement : “Les communes de Gesves et d’Andenne appartiennent à deux entités touristiques distinctes. Pour notre part, nous collaborons, au sein de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne, avec d’autres communes rurales et, le phénomène n’est pas nouveau, nous sentons que les grands pôles touristiques mosans comme Andenne tentent systématiquement d’absorber la clientèle des territoires voisins, moins exposés. Il faut que cela cesse ! “

Enfin, il fait remarquer que la population gesvoise n’est pas dupe : “Le détournement de notre Patrimoine sert les intérêts de la communauté andennaise depuis près de 70 ans avec la tenue annuelle du Carnaval des Ours. Cet évènement est une réelle imposture ! En marge du rapatriement de l’Ursidé, nous exigeons la délocalisation de la manifestation folklorique vers Goyet dès 2024. Une date a déjà été avancée en accord avec les commerçants de la zone : le mardi 19 mars 2024, date de la Saint José, fête éminemment symbolique pour la plupart des Gesvois.”

Le Collège communal de Gesves indique, par ailleurs, qu’une réunion de crise est d’ores et déjà programmée le lundi 3 avril aux Grottes de Goyet, en présence des conseillers juridiques de la Commune. Une suite utile sera donnée et une information officielle sera transmise aux autorités andennaises.