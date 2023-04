Namur : Un nouveau module de jeux pour le parc attractif reine Fabiola

D’une superficie d’un hectare, la plus grande aire de jeux de la province de Namur propose cette année deux grandes nouveautés. En effet, la Ville de Namur a fait l’acquisition, pour 50 000 €, d’un module de jeu qui remplacera le vétuste "Château Oasis". Celui-ci est destiné aux 5 à 12 ans et sera installé dans les prochaines semaines. Il comprendra une trentaine de points ludiques parmi lesquels un pont suspendu, un toboggan, une toile d’araignée, un mini-mur d’escalade ou encore un jeu de memory.

On notera que l’année dernière la Ville avait initié la réfection de la piste de go-karts à pédales. Faute de soumissionnaire, un nouveau cahier des charges est en cours de rédaction.

Retour de la pétanque

La saison 2023 signe également le grand retour de la pétanque, avec un nouveau terrain aménagé à l’arrière des trampolines. Une activité qui devrait tout aussi bien ravir les enfants que leurs parents. Tout le matériel nécessaire sera disponible gratuitement sur place. Il sera également possible de venir avec ses propres boules.

Enfin, "Parfy", la mascotte du parc a, elle aussi, eu droit à une cure de jouvence. Cette nouvelle identité visuelle, inspirée par les couleurs du logo Namur capitale, sera déclinée sur différents panneaux dans le parc afin de mieux orienter les visiteurs.

Prix inchangé

S’il y a bien une chose qui ne change pas au PARF, c’est le prix. Celui-ci n’a plus évolué depuis le passage à l’Euro. Et la Ville entend bien conserver cette tarification démocratique comme l’a rappelé Anne Barzin (MR), échevin du Développement Touristique. L’entrée est fixée à 3 € (gratuit pour les enfants mesurant moins d’un mètre) et 2 € pour les familles nombreuses, seniors et groupes d’au moins 15 personnes.

En 2022, après deux années contrariées en raison du Covid, le parc a enregistré les deuxièmes meilleurs chiffres de fréquentation depuis son ouverture en 1995 avec près de 69 000 entrées payantes. La Ville espère continuer sur cette lancée cette année.

Le PARF est ouvert tous les jours en période scolaire le mercredi de 13h à 18h et les week-ends et jours fériés de 11h à 18 h. Durant les vacances scolaires, le parc est accessible tous les jours de 11h à 18 h. Cet horaire est également valable entre le 1er juillet et le 27 août. Plus d’infos:www.parf.be.