N80 : réfection des revêtements de Bierwart à Pontillas

La N80/rue de Hannut sera fermée dans les deux sens de la circulation entre le rond-point N80-N643/rue de la Forge et le carrefour N80/rue de Hannut-N652/rue de Wasseiges. Une déviation sera mise en place via la N652/rue de Wasseiges, la N924/rue de Namur et la N643/rue des Ardennes.

Du mercredi 12 avril au vendredi 21 avril, la N80/rue de Namur sera fermée dans les deux sens de la circulation entre le giratoire N80-N643/rue de la Forge et l’échangeur n°10 “Hingeon” menant à l’E42/A15. Des déviations seront mises en place. Les usagers circulant sur la N80 depuis Bierwart seront invités à emprunter la N643 puis la N921 pour gagner l’autoroute E42/A15 via l’échangeur n° 9 “Andenne”. Les usagers circulant depuis Hingeon seront invités à utiliser la sortie n°9 “Andenne” de l’E42/A15 puis la N921 et la N643.

Ce chantier est financé par la SOFICO, maître d’ouvrage, pour un budget de près de € 405.000 HTVA. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est la société Eurovia Belgium qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.