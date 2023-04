Créalys : des box-vélos sécurisés pour les usagers du transport public

La Ville de Gembloux a préalablement revêtu l’arrêt et équipé celui-ci d’un abri. Le TEC a aménagé un trottoir pour rejoindre le réseau de voiries du Parc Créalys. Grâce à une barre intérieure, chacun des 6 boxes permet d’accrocher solidement son vélo avec un cadenas. Pour rappel, les Gembloutois peuvent obtenir une prime communale de 30 euros pour l’acquisition d’un cadenas de qualité. La fermeture du box se fait au moyen d’une serrure à clé. A côté des boxes, plusieurs arceaux à vélos permettront de cadenasser son vélo, sans location nécessaire. En accord avec le TEC, le Conseil communal de Gembloux a adopté début août 2022 un règlement-redevance fixant les tarifs pour la location.

Le montant de la redevance pour l’occupation d’un box de stationnement est fixé comme suit : 50,00 € pour 6 mois d’occupation pour un box de stationnement sur base d’une occupation semestrielle et 100,00 € par an d’occupation pour un box de stationnement sur base d’une occupation annuelle. Au vu du nombre limité, l’accès à l’occupation privative des box de stationnement visé par ladite redevance est réservé par ordre de priorité selon les critères suivants : octroi aux personnes titulaires d’un abonnement TEC ; octroi aux demandeurs de la formule d’occupation annuelle. Toute personne souhaitant en bénéficier devra introduire une demande écrite auprès du service Mobilité et signer la convention relative aux conditions d’utilisation.