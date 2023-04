Namur va limiter l’usage des trottinettes électriques en libre-service (vidéo)

Explications et reportage vidéo en tête de cet article.

Trottinettes en libre service à Namur : il n'y aura bientôt plus qu'un seul opérateur. © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Contrairement à Paris, où là l’usage sera interdit dès après l’été suite à une votation au résultat stalinien (90 % des Parisiens qui ont participé à cette votation se sont exprimés contre l’usage des trottinettes en libre-service), Namur croit encore en cette mobilité douce mais en recadrant quelque peu son usage.

Stéphanie Scailquin, échevine de la Mobilité : “Nous avons actuellement quatre opérateurs à Namur. Notre objectif sera de réduire à un seul. Il devra respecter des conditions très strictes notamment en ce qui concerne le stationnement.” Ce ne sera pas forcément un des quatre présents actuellement mais ce sera probablement le cas. “L’objectif est de cadrer encore plus l’utilisation des trottinettes ici à Namur pour ne pas arriver comme à une situation comme celle de Paris.”

Trottinettes en libre service à Namur : "Hors du trottoir", semble dire cette dame. © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Outre cette offre a priori réduite, Namur va aussi organiser le stationnement : “On va déterminer 70 drop zones”, des zones de stationnement obligatoire. Par ailleurs, l’échevine namuroise rappelle que la circulation des trottinettes électriques est interdite sur les trottoirs. La vitesse est limitée à 20 km/h dans la ville et elle est réduite à 5 km/h dans le piétonnier. Le tout est de voir comment les forces de l’ordre pourront faire respecter cette vitesse. On voit mal un radar s’installer discrètement place du Marché aux légumes ou un Lidar trôner rue de l’Ouvrage.

Dernier point, déjà appliqué, pour éviter que de nombreuses trottinettes ne finissent au fond de l’eau, leur usage n’est ni permis ni même possible à proximité des fleuves. “On a tiré les expériences de quelques années de trottinettes ici à Namur. Elles sont donc bridées sur certaines zones du territoire. Notamment sur le halage pour éviter ces situations malheureuses où des trottinettes se retrouvaient au fond de la Sambre ou de la Meuse.”

