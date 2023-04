Un stage pour enfants à la découverte des mystères de la citadelle de Namur, du 8 au 12 mai

Le programme inclut des jeux en équipe à la découverte de la citadelle, une visite du château médiéval, la création de blasons et jeux du Moyen Age, une visite des souterrains, imagination d’un récit et construction d’un souterrain en carton. Mais aussi la visite du Centre du visiteur Terra Nova (sur l’histoire de Namur) et la construction d’une ville durable en Lego, tout comme des bricolages, une après-midi détente au Parc Attractif Reine Fabiola, et l'exposition des créations de la semaine pour les parents.

Les activités proposées allient chaque jour l’apprentissage de contenus sur l’histoire de la citadelle, de la ville de Namur et des ateliers de bricolages en lien avec ces thématiques.

Du 8 au 12 mai 2023 de 9h à 16h. Au Centre du Visiteur Terra Nova, Route Merveilleuse 64, 5000 Namur (citadelle). Pas de garderie prévue. En raison du nombre limité de participants, l'accès au stage est réservé exclusivement aux enfants n'y ayant jamais participé. Prix : 110 euros. Le dernier jour du stage, le goûter sera offert. Informations et inscriptions (obligatoires) au 081 24 73 70.