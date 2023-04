Escroquerie aux bitcoins pour près de 4 millions d’euros : trois ans de prison

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé mercredi une peine de trois ans de prison, une amende de 8.000 euros, une interdiction de commercialité de 5 ans et 592.000 euros de confiscations à l’encontre d’un prévenu qui devait répondre d’escroquerie et de faux. Son épouse, gérante de la société Quantum Intelligence (QI) et la société bénéficient de la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de 3 ans. Le tribunal a fait droit aux réclamations des parties civiles.