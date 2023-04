Piétonnier : apaiser, végétaliser et renforcer l’attractivité

Le projet du piétonnier résulte d’une longue participation citoyenne commencée en 2021. Grâce aux ateliers de co-construction, réunissant experts et citoyens, les 3 grands principes de ville apaisée, végétalisée et conviviale ont vu le jour.

Certains tronçons resteront ouverts à la circulation (boucle en “zone 20 km/h” autour du piétonnier), tandis que d’autres resteront réservés aux piétons.

Les aménagements seront de plain-pied de façade à façade avec un revêtement de pavés en béton qui seront déclinés en trois teintes. Dans la partie piétonne, le dessin des pavés invite à la déambulation et met en valeur les aménagements végétaux et le patrimoine historique. Un passage carrossable de 4 mètres sera garanti (notamment pour les services de secours et les livraisons) et des effets de portes seront aménagés afin de différencier les zones partagées (accessibles aux véhicules, à max 20 km/h) et les zones piétonnes. Des jeux et parcours urbains viendront compléter les aménagements pour apporter une véritable expérience urbaine au centre-ville. Ces parcours seront également mis en lumière pour prolonger l’expérience en soirée.

Les arbres existants seront préservés et les plantations nouvelles seront majoritairement faites en pleine terre et adaptées au milieu urbain : 55 arbres en pleine terre, 3 arbres en pot et 42 bacs végétalisés (en 15 modules). Cette végétation permettra en outre de marquer les espaces et d’apporter de l’ombrage.

Les investissements sont financés grâce à l’octroi des Fonds FEDER 2021-2027 (5.570.000 € dont quelque 3.000.000 € pour les aménagements de voiries), ainsi qu’avec des aides régionales de la Politique Intégrée de la Ville, dont environ 4.000.000 € (3.000.000 € d’ores et déjà priorisés) pour des aménagements de voiries et 2.600.000 € (750.000 € d’ores et déjà priorisés notamment pour le piétonnier) pour la végétalisation du centre-ville.

Le Bureau d’Études des Voies publiques finalise actuellement les études techniques. Le Conseil communal sera invité à approuver le projet finalisé avant l’été. Un marché de travaux sera lancé dans la foulée pour désigner les entreprises avant la fin d’année. Les travaux pourront débuter au printemps 2024.

Plus d’informations concernant le projet d’extension du piétonnier via www.namur.be/fr/grands-dossiers/extension-du-pietonnier