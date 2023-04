Sambreville : l’armée en opération séduction à l’athénée royal de Tamines (Vidéo)

Après la visite et un discours d’une heure sur la Défense, les élèves ont pu directement s’adresser à la ministre. Leurs questions se concentraient sur les conditions d’accès aux jobs proposés. "Il y a deux possibilités: soit en tant que civil, soit en tant que militaire. La première concerne des postes plus administratifs, la seconde oblige de passer par l’instruction militaire, à la fois physique et théorique, durant trois mois avant de choisir une orientation. Avec votre CESS, vous rentrerez en tant que sous-officier à l’école de Saint-Trond. Vous serez logés sur place et payés durant votre formation." S’engager à la Défense, ça peut aussi faire peur. "Avez-vous fait état de décès ces derniers temps ?" La ministre tenait à rassurer. "Non et depuis de longues années. Nous n’envoyons pas nos militaires n’importe où, n’importe comment."

"Pour être mécanicien, faut-il être militaire ?"

Si cette rencontre a sans aucun doute permis à tous de se rendre compte que l’armée était le plus grand pourvoyeur d’emplois du pays et que des places étaient à prendre, la ministre aurait dû adapter davantage son interminable présentation à son jeune public et cibler directement les jobs qui le concerne en fonction de ses spécialisations. Certains élèves se demandaient aussi, après la séance de questions, s’il était possible de réaliser un stage à la Défense mais restaient sans réponse. "Et pour être mécanicien, faut-il être militaire ?", demandait un étudiant. En d’autres mots, doit-on suivre l’instruction militaire ? C’est obligatoire aujourd’hui mais ça devrait changer. "Notre réflexion évolue. Nous aimerions recruter, dans le futur, des techniciens civils plutôt que militaires", concluait la ministre. Une simplification de la procédure de recrutement qui pourrait aider à susciter des vocations.

"Des élèves sont encore indécis"

Cette visite de la ministre, c’était aussi une occasion de promouvoir l’athénée royal de Tamines. "Je trouvais qu’il était intéressant de faire découvrir ce milieu à nos élèves, indiquait le directeur, Yannick Rolland. Car je pense qu’avec nos formations qualifiantes comme les usineurs, la mécanique garage, ce sont des métiers utiles pour l’armée." Si certains sont déjà assurés de trouver un employeur à la fin de leurs études, d’autres se cherchent encore. "Je suis persuadé que des élèves sont encore indécis. Certains qui sont en menuiserie ne se destinent pas spécialement à devenir menuisier par la suite. L’idée est donc de leur offrir un panel de possibilités le plus large possible pour qu’ils choisissent ce qui leur convient le mieux."