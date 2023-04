Une vingtaine de concerts gratuits place Maurice Servais à Namur

L’offre de ces concerts entièrement gratuits se veut éclectique. Ce dimanche, le Collegian Band enchaînera les grands classiques du répertoire Jazz New Oleans. Du jazz manouche, la fanfare de Fernelmont et de la country compléteront la programmation du mois d’avril. “La Ville paiera la taxe à la Sabam et chaque groupe sera défrayé 500 euros. Ce kiosque a été conçu à la demande d’une ASBL namuroise qui en a dessiné les plans. Il a été inauguré le 19 octobre 2022, en même temps que la place et nous avons la volonté qu’il soit un lieu d’appropriation citoyenne et qu’il suscite la convergence”, a conclu Maxime Prévot.