Éoliennes: un air de déjà-vu à Celles et Dinant

Curieusement, ce nouvel avant-projet est présenté alors que le premier est toujours en cours de procédure… dans les mains du Conseil d’État. Cette instance ne peut évidemment pas octroyer le permis, mais elle peut le soumettre à nouveau pour une décision régionale. Pour rappel, en décembre 2022, il y a eu un refus des fonctionnaires technique et délégué et une non-décision des Ministres. Cela a généré la fin de la procédure. Les porteurs du projet ont introduit un recours. Reste à voir le résultat de cette action.

N’attendant pas la suite du recours, les deux sociétés, Storm et Aspirari, introduisent une nouvelle demande de permis pour un avant-projet qui a été retouché. On indique notamment que l’accès temporaire à une éolienne a été revu suivant les remarques. Au passage, on augmente la hauteur des éoliennes: de 180 on passe à des engins de 200 m.

Pas de test avec ballons

Avec le temps, les acteurs des RIP le savent bien: le public n’est pas debout sur les tables pour applaudir l’arrivée d’éoliennes. Si les remarques ont été formulées sans virulence, elles ne laissaient aucun doute sur l’avis majoritaire des personnes présentes. Comme pour la première mouture, ils sont opposés à l’idée d’implantation d’éoliennes. Les interventions ont porté tantôt sur l’impact paysager, les répercussions sur la faune et les nuisances sonores. Un responsable de l’étude d’incidences, CSD Ingénieurs, a eu du pain sur la planche pour répondre à la vingtaine d’interrogations.

Contrairement à la première version, les porteurs du projet n’ont pas l’intention de simuler la hauteur des éoliennes en gonflant des ballons. Le bourgmestre dinantais, Thierry Bodlet, présent à la réunion, a indiqué que sa commune le demanderait. Tout comme Houyet.

Comment justifier la non-réalisation du test ? Très simplement, en indiquant que ceci n’était pas une obligation. Pour donner l’information visuelle aux personnes qui le souhaitent, les photo-montages sont utilisés. Un argument qui n’a pas convaincu le public présent.

Pour ou contre l’avant-projet, les personnes qui le souhaitent ont 15 jours pour faire leurs remarques et suggestions. Il suffit d’envoyer un courriel à la commune de Houyet à l’adresse developpement.territorial@houyet.be et au porteur du projet info@storm.be.