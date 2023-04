Ingérable quand il boit, il met le feu à la caravane de son beau-père : 3 ans de prison sont requis

Benoit (prénom d’emprunt), né en 1993, reconnaît avoir bouté le feu à la caravane de son beau-père le 4 juin 2022 à Marche-les-Dames. “Je lui avais donné de l’argent à verser sur mon compte et il ne l’avait pas fait. J’ai mis le feu, mais j’ai éteint. C’est quand je suis partie que le feu a repris, j’ai croisé les pompiers sur le chemin.” Le même prévenu doit répondre de faits de harcèlement et des menaces sur sa mère. “Ce sont des disputes de famille, un malentendu. Nous sommes fort complices, mais on a un sale caractère tous les deux, parfois, cela peut aller un peu loin.”