Le Ratelier (Spy) et Chez Gilbert (Bois-de-Villers) s’affrontent dans l’émission La Meilleure Friterie

"Mes patates sont cultivées sur les terres de mon père"

Christelle Hypacie, comment est née votre établissement ?

À la base, je suis agricultrice. J’avais envie de me diversifier. Comme j’étais habituée à cultiver des patates, je me suis lancée dans la frite. C’était un rêve de petite fille. J’ai commencé cette activité en 2015. Je me suis installée dans une petite maison, qui j’utilisais déjà en tant qu’agricultrice. Au début, ce n’était pas été évident. Mais j’ai écouté les critiques des clients et j’ai donné de ma personne. Aujourd’hui, j’ai une clientèle formidable, que je remercie énormément. Je suis aidée par des étudiants. À l’avenir, j’aimerais pouvoir engager quelqu’un définitivement. Mais le fait d’avoir une équipe qui tourne, ça crée des liens. L’aspect humain est très important pour moi.

Comment travaillez-vous ? Et quels produits privilégiez-vous ?

Je me fournis dans les fermes et boucheries du coin. Je mets vraiment l’accent sur le local. La preuve avec les patates, qui sont cultivées à quelques mètres d’ici, sur les terres de mon père. J’ai eu un peu de mal à quitter sa ferme. Mais s’il était encore là, je pense qu’il serait content pour moi. Là, c’est mon frère qui a pris le relais. J’utilise donc ses pommes de terre pour mes frites. Une machine les pré-épluche, mais on les re-pèle à la main. Puis, je vais dire la vérité, je les cuis à l’œil, car je travaille encore avec une vieille machine. Je prépare aussi des hamburgers. Et j’ai des sauces maison, comme la tartare. Franchement, je pense que tous les clients qui la testent décident de repartir avec un pot.

Pourquoi avoir voulu participer à l’émission "La Meilleure Friterie" ?

En fait, ce sont des clients qui m’ont inscrite. Moi, je n’étais au courant de rien.

Un jour, RTL m’a appelée pour annoncer ma sélection. J’ai accepté, mais c’est assez stressant, car on vient vous filmer sur votre lieu de travail et il faut que ce soit plus que nickel. Le fait d’en être arrivée là, parmi les douze friteries sélectionnées, c’est déjà super. Maintenant, que le meilleur gagne !

Mike et Aurélie : "On a des clients de Bruxelles et du Luxembourg"

Mike et Aurélie, comment est née votre friterie ?

Mike: Avec Aurélie, on s’est rencontré il y a environ dix ans. Elle, c’est une amoureuse des frites. Elle en fait depuis 18 ans. Son rêve était d’ouvrir sa propre friterie. Moi, je suis rôtisseur de poulets. On voulait donc coupler nos activités.

Aurélie: Mike a découvert cette friterie à vendre. Au début, je l’ai trouvée trop grande. Mais on a voulu relever le défi.

M.: Finalement, j’ai arrêté mon métier de rôtisseur pour reprendre la friterie Chez Gilbert. On n’a pas changé le nom, car c’était une maison reconnue dans la région. Elle existe depuis plus de 20 ans. Nous, on l’exploite depuis le 1er janvier 2015. Aujourd’hui, notre équipe se compose de treize personnes. Nos clients viennent des environs, mais aussi de Bruxelles et du Luxembourg. Par contre, notre objectif n’est pas de faire des frites à gogo.

A. : On mise avant tout sur le contact avec la clientèle. Le but est que chacun se sente bien chez nous.

Comment travaillez-vous ? Et quels produits privilégiez-vous ?

M.: On travaille avec des frites d’un calibre 13mm, qu’on cuit dans la graisse de bœuf…

A.: Avec une pré-cuisson à 145° et une cuisson à 175° !

M.: Elles sont dorées, croustillantes à l’extérieur, avec de la purée à l’intérieur. Et au niveau des snacks, l’une de nos spécialités, c’est la Brésilienne: une grande fricandelle entaillée avec de la sauce Brazil et des oignons séchés. On fait aussi des burgers. Notre produit phare, c’est le Big Mike: un hamburger pur bœuf, sauce géant, salade, fromage, bacon, oignon frais, dans un pain rustique. Pour nos viandes, dont les boulettes, on travaille avec un petit boucher de la région.

Pourquoi avoir voulu participer à l’émission La Meilleure friterie ?

M.: Car j’adore les challenges ! En 2020, on avait déjà reçu le titre de "meilleure friterie de Belgique", grâce à un concours en ligne organisé par le site les-friteries.com. On a donc posé notre candidature à l’émission de RTL. Mais on pense que nos clients nous ont aussi inscrits.

A.: Moi, ça m’a mis une certaine pression. Mais finalement, on a reçu le jury et les fans de frites de la même façon qu’on accueille nos clients. En tout cas, on a hâte de voir notre passage à l’antenne, car on suit l’émission tous les jeudis.