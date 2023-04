Namur : le nouveau siège des fonctionnaires wallons inoccupé durant deux ans

Sur ce site, les fonctionnaires de la Région wallonne devraient prendre la succession des postiers. Mais l’opération semble prendre beaucoup de temps. Énormément de temps.

Pourtant, le chantier mené et financé par la société immobilière "Iret Development" n’a pas traîné, n’accusant que six mois de retard. Pas mal en cette période qui fut bousculée et quelque peu anesthésiée par le Covid.

Les 10 500 mètres carrés de cet immeuble de six étages doivent abriter les bureaux et les salles de réunion des 600 fonctionnaires du SPW (service public de Wallonie) Finances. Le bâtiment a été livré au printemps 2022. Mais un an plus tard, l’emménagement n’a toujours pas eu lieu. Et on est même assez loin du compte.

"Quand un bâtiment de ce type est livré, il y a encore pas mal de travail. Ce sont de grands espaces vides qu’il faut encore équiper, habiller…", détaille-t-on du côté de la Région wallonne.

On parle ici de l’aménagement des cloisons et des faux plafonds, des goulottes pour le câblage électrique et informatique mais aussi de l’achat des bureaux, des tables, des chaises…

Un premier appel d’offres a été lancé l’été dernier. "Mais toutes les offres rentrées étaient bien au-dessus du budget estimé. C’était déraisonnable", commente-t-on encore au SPW. "Il a donc été décidé de relancer l’appel d’offres mais en sectionnant les marchés pour le mobilier, pour les différents aménagements… Cela permet d’avoir un contrôle plus précis sur les montants annoncés."

Nouvelle procédure et donc nouveau délais avec passage par l’inspection des finances, par le Gouvernement wallon… L’appel d’offres sera bouclé dans quelques jours avec la volonté de désigner les différents intervenants avant les congés d’été du bâtiment.

Mais, même si tout roule, les fonctionnaires wallons des finances devront probablement encore attendre les premiers mois de 2024 avant de faire connaissance avec leurs nouveaux (et agréables) espaces de travail.

Et pendant tout ce temps, le loyer, lui, est déjà versé. "Il y a eu un peu de retard et on a donc obtenu un arrangement, on a seulement commencé à payer en juin 2022."

Avec un loyer annuel de 1,7 million€ par an, on peut comprendre plus que jamais que… le temps, c’est de l’argent.

1600 fonctionnaires attendus

Mettre fin à la diaspora. C’est, en résumé, la nouvelle stratégie immobilière de l’administration wallonne. "Il y a actuellement une quarantaine de résidences administratives (sites) à Namur et Jambes", détaille Nicolas Yernaux, le porte-parole du SPW (service public de Wallonie). "Le but est de rassembler tout le monde sur huit sites principaux." Les 600 fonctionnaires "Finances" sont ainsi attendus en 2024 (lire par ailleurs) dans les nouveaux bâtiments du boulevard Mélot. Non loin, le millier de fonctionnaires du Secrétariat général investiront également le nouvel immeuble dont la construction se termine. Le déménagement pourrait aussi se faire durant cette même année 2024.

"Ces nouveaux bâtiments permettent aussi de réaliser d’importantes économies sur la facture énergétique", insiste le porte-parole du SPW. Dans l’utilisation des espaces, la donne a beaucoup changé, avec l’effet accélérant de la période Covid. "Le nouveau bâtiment du Mélot, on le loue, avec un bail de dix-huit ans. Cela permet aussi de voir comment vont évoluer les besoins et les habitudes dans le monde du travail." En effet, l’immobilier… ça bouge.