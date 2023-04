1. La chasse au vin et aux œufs du château de Bioul

Pour les parents qui veulent profiter avec leurs enfants, cela devient possible avec la double chasse vin et œufs. À 11h, le château de Bioul accueillera les participants pour une chasse au vin. Le but: trouver les bouchons dissimulés et remporter une dégustation de vins ainsi que des bouteilles. La chasse aux œufs, quant à elle, verra son chocolat, de la chocolaterie artisanale Chantal Florent, éparpillé dans le parc du château.

Samedi 8 avril 11h et 15 h.

Prix d’entrée: 12 € ad., 5 € enf.

Rés.: https://tinyurl.com/2nsn64gu

2. Chasse aux œufs nocturne au computer museum Belgium

La chasse aux œufs nocturne voit le jour au computer museum Belgium à Salzinnes pour toute famille souhaitant animer sa soirée à la lampe de poche dans un musée à la recherche d’œufs.

Une activité bricolage s’ajoute au jeu.

Samedi 8 avril de 17h à 20 h.

Prix d’entrée: 6 €.

Rés.: animation@nam-ip.be

3. Le train de Pâques à Mariembourg

Montez à bord du train pour découvrir la chasse aux œufs du chemin de fer à vapeur des trois vallées. Animation, restauration et visite du musée sont au rendez-vous.

Les déguisements sont les bienvenus pour profiter de la fête de Pâques.

Le week-end du 8 et 9 avril, de 12h à 18 h.

Rés.: site.cfv3v.eu/site/prevente/

Chaussée de Givet 49, Mariembourg.

4. La chasse aux œufs au centre de torréfaction des cafés Delahaut

La maison Delahaut convie les petits comme les grands, comprenant les amateurs de café, pour participer à la grande chasse aux œufs. C’est au centre de torréfaction de Suarlée que l’activité se déroule.

Participation gratuite.

Dimanche 9 avril de 9h à 11 h.

Rue Marie 1, Suarlée.

5. Chasse à la bière et aux œufs au bois de Soye

Le syndicat d’initiative de Soye lance sa 8e édition de la chasse aux œufs pour les enfants et aux bières pour les adultes au bois de Soye. Bar et pain saucisse seront également de la partie.

Participation gratuite. Lundi 10 avril à 14 h, à l’orée du bois de Soye.