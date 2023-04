7 ans de prison requis pour une tentative de meurtre commise en pleine rue, dans le quartier de la gare de Namur

Les faits ont eu lieu le 19 septembre 2021 vers 16h30 en face de la gare de Namur et ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance de la ville. Une altercation est survenue entre deux amis, SDF tous les deux. La victime de la tentative de meurtre se trouvait en état d’intoxication alcoolique. Une discussion agitée a débuté avec une connaissance. L’auteur de la tentative de meurtre a donné le premier coup de la bagarre qui a éclaté. Dominé par son opposant, ce dernier a sorti un couteau à saucisson alors qu’il se trouvait au sol et a frappé son rival à 6 reprises, au cou, au bras, à l’épaule et à l’oreille, occasionnant une incapacité de 10 jours à sa victime.

Pour le parquet de Namur, l’intention homicide est établie, au vu du nombre de coups portés et des zones visées. “Lors de son audition, l’auteur des coups de couteau a déclaré il n’y avait qu’une seule issue, que c’était lui ou son rival. ”, indique le substitut Vandermeiren. 7 ans de prison sont requis contre l’auteur de la tentative de meurtre et 6 mois contre sa victime, qui a porté plusieurs coups et étranglé le premier prévenu.

Me Mespouille demande au tribunal de retenir la provocation dans le chef de la partie adverse et plaide une peine de probation autonome. Me Somers plaide une peine de travail pour son client, rappelant que c’est l’auteur de la tentative de meurtre qui a été l’auteur du premier acte de violence.

Le prévenu contre qui 7 ans de prison sont requis conclu : “Je regrette car je le connaissais bien, je lui avais déjà offert à manger et à boire, on s’entendait bien, nous étions amis.” Réponse du président Jadin : “J’espère bien que vous regrettez. Des amis comme vous, je ne voudrais pas en avoir.”

Jugement le 19 mai.