Cette année, le rendez-vous est fixé au samedi 15 avril dans le centre-ville. Et même s'il s'agit de la 25e édition de l’événement, les organisateurs n’ont pas souhaité tout chambouler pour autant. “On ne cherche pas à faire des choses différentes chaque année. On est dans la tradition. Comme d’habitude, la journée commencera par une cérémonie protocolaire. Au terme de celle-ci, nous dégusterons un gâteau pour cette édition anniversaire. Il y aura aussi un marché artisanal et un village historique (Ndlr : sur la Place d’Armes) ”, explique le secrétaire, Guy Brunin.

Le cortège composé d’une petite vingtaine de groupes historiques et folkloriques partira à 14h00 Place des Cadets et arrivera après avoir déambulé dans le centre-ville, vers 15h30 Place Maurice Servais où le Rondeau final aura lieu. En attendant, les 40 Molons animeront la place, dès 14h30. Quelques Echasseurs, hommes et dames, joueront quant à eux aux équilibristes sur cette Place Maurice Servais. “La pierre bleue, c’est une patinoire pour nous. On ne pourra pas faire quelque chose de masse et il ne faudra pas qu’il pleuve”, prévient Frédéric Gilson, président des Echasseurs.

Le concours du plus grand “mougneû d’djote” maintenu

Le concours du plus grand “mougneû d’djote di Nameur” sera lui aussi toujours au programme, Place d’Armes, à 12h30. Il s’agira de la 3e édition de ce concours. “Nous avons toutefois hésité avant de prendre la décision de le refaire”, avoue Guy Brunin. “Cela nous posait un problème éthique au vu du nombre de personnes qui meurent de faim dans Namur. On s’est dès lors engagé à verser 1€/d’djote vendue aux Restos du Cœur. Ce n’est pas grand-chose mais comme ils disent, 200€ par-ci et par-là, ça renfloue les caisses. ”

Un spectacle son et lumière dès 20h30

L’asbl FolkNam ne pouvait pas ne rien proposer de neuf pour cette symbolique 25e édition. Ainsi, dès 20h30 sur la Place d’Armes, devant la Bourse, le Namurois de 22 ans membre des Géants namurois, Lucas Hubeaux proposera un spectacle son et lumière. “Qui remettra le folklore namurois, qu’on assimile à tort à quelque chose de démodé, en valeur”, assure-t-il.

Le spectacle mettra en scène plusieurs personnages historiques qui ont marqué l’histoire de Namur puis plusieurs groupements historiques se succéderont dans une mise en scène où la danse sera très présente. Feu, flammes et combats en duels feront aussi partie de ce spectacle. “J’avais déjà réalisé quelques spectacles son et lumière pour des villages et petits comités mais c’est la première fois que j’en crée un aussi gros. C’est un peu stressant car c’est beaucoup de matériel et de personnes à gérer. J’espère qu’il plaira à tout le monde”, termine Lucas Hubeaux.