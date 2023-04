Nouveaux pensionnaires et année record pour les chauves-souris au Domaine de Han

Le printemps rime souvent avec agitation et effervescence au Domaine des Grottes de Han. Chaque année à cette époque, on y réalise notamment le comptage des chauves-souris dans les Grottes de Han et dans la Grotte de Lorette – Rochefort, en collaboration avec Plecotus, le pôle chauves-souris de Natagora. En 2023, 10 espèces de chauve-souris ont été observées et 357 individus comptabilisés dans les Grottes de Han. “Une année record concernant 3 espèces : le murin à moustaches avec 146 individus, le grand rhinolophe (espèce menacée) avec 60 individus et le murin à oreilles échancrées avec 17 individus. Depuis trois étés, une colonie de grands rhinolophes s’est installée à Han-sur-Lesse et s’agrandit au fil du temps. D’autres espèces sont un peu moins présentes que l’année dernière, notamment le petit rhinolophe avec 63 individus observés contre 121 individus pour l’année passée. Une diminution sans explication identifiée”, indique-t-on au Domaine.