Reconnu coupable d’avoir volé pour plus de 60.000 euros d’objets dans le magasin de seconde main où il travaillait

Selon la partie civile et le ministère public, les objets étaient dérobés pour être revendus dans d’autres magasins de seconde main. Le patron de l’entreprise a licencié le prévenu quand il s’est rendu compte de problèmes d’inventaire. Le prévenu niait les faits lors de l’audience du 10 février : “Je n’ai jamais rien volé dans ce magasin. J’ai effectivement vendu de nombreux objets à des magasins de seconde main, mais ils venaient d’internet ou de brocantes. Il m’arrivait parfois de racheter à des gens des objets dont mon magasin ne voulait pas mais je n’ai jamais rien volé.”

Me Holvoet, avocat du patron lésé évoquait un dossier très clair. Il précisait que des centaines d’objets auraient été volés, pour un préjudice de près de 60.000 euros “Les vols ont stoppé après le licenciement du prévenu. Sa compagne de l’époque allait revendre les marchandises volées dans 5 magasins de seconde main de Wallonie, afin de ne pas éveiller les soupçons. Les enquêteurs ont contacté ces magasins et ce qui y a été vendu par le couple correspond exactement aux objets qui ont disparu de l’inventaire de mon client.” Me Meurice, conseil du prévenu, plaidait l’acquittement, estimant qu’aucun élément objectif ne venait prouver la culpabilité de son client.