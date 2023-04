Green packaging design: un nouveau bachelier dès septembre 2023 à Namur et Gembloux

La Haute école Charlemagne dispensera des cours de bases de physique et de chimie, mais aussi une approche liée aux nouveaux éco – et bio – matériaux, ainsi que l’analyse complète du cycle de vie. La Haute École Albert Jacquard proposera, elle, une approche design: les bases du dessin assisté par ordinateur ainsi que de la modélisation 3D, des ateliers et workshops pratiques, afin de mettre à l’épreuve la créativité.

"Soft skills, intelligence collective et conscience de soi sont de plus en plus au centre des préoccupations, à la fois des entreprises et des étudiants. C’est pourquoi, dans la formation en Green packaging design, ces éléments feront partie intégrante des enseignements et cohabiteront pour donner aux étudiants non seulement les outils techniques et théoriques, mais aussi méthodologiques et pratiques. Plusieurs cours auront une finalité orientée “projet” où l’accent est mis sur l’épanouissement personnel de l’étudiant en tant que futur professionnel, en accord avec les valeurs changeantes de la société, mais aussi des futurs employeurs."

Trois ans pour une vision différente du déchet

La formation est un bachelier. Ce parcours de trois ans offrira une meilleure vision du déchet, qui peut devenir une ressource. Réutiliser le détritus d’une industrie permet en effet de créer une matière première afin d’inventer des cycles où le déchet n’existerait plus.

Les deux hautes écoles ont donc mis en place un cursus de trois ans pour former "la nouvelle génération de designers de packaging, à la fois consciente des enjeux de notre temps et capable de générer une impulsion et un changement de plus en plus souhaité. Trois ans pour répondre directement à l’industrie et à ses besoins et capacités réels." La nouvelle formation fera notamment découvrir les notions d’éco-conception, de biomimétisme et d’upcycling.

Après ce bachelier, les débouchés sont nombreux, il est en effet possible de travailler dans tous les secteurs qui conditionnent leur emballage, dans les sociétés en lien avec le recyclage, des agences de design spécialisé dans le packaging, chez des fabricants d’accessoires d’emballages et en tant qu’indépendant.