Forville: Elephantom, de la biologie à une céramique pleine de textures

Comment une passion a pu se transformer en un métier ?

Au début, je participais avec des copines à des cours de poterie, tous les vendredis. Au fur et à mesure, la passion était tellement dévorante que j’avais besoin de plus. Ce fut le début d’une vraie reconversion professionnelle pour moi puisque je faisais de la recherche en biologie et en génétique. J’étais aussi professeure. Même si j’aimais beaucoup être en classe, avec les élèves, partager et leur apprendre des choses, j’avais besoin de changement. Après un peu moins de dix ans dans l’enseignement et la biologie, j’ai eu ce besoin de sortir du système dans lequel j’étais, ce qui m’a amené à la création d’Elephantom.

Vous avez créé votre marque en 2019, pourquoi l’appeler Elephantom ?

Elephant, c’est l’ancrage à la terre, le besoin d’être entouré par notre famille. C’est aussi le calme, parce que si j’ai eu besoin de me diriger vers la poterie c’était surtout pour évacuer en fin de semaine et me recentrer sur moi. Et le "om", fait appel à la méditation.

Pourquoi avoir choisi l’origami comme symbole de votre logo ?

Parce qu’au début je ne faisais que du modelage, j’adorais faire des vases en origami. Je faisais des plaques et je les assemblais pour faire des vases, des saladiers.

Comment apprend-on le métier de céramiste ?

Depuis que je suis toute petite, je fais du modelage. Mais, pour le reste, en effet, j’ai suivi beaucoup de formations. Au début, j’ai fait énormément de recherches pour en trouver. Je suis vraiment allée de mains de potier en mains de potiers. Je n’ai pas été formée chez une personne en particulier mais je me suis beaucoup baladée.

La technique peut-elle encore s’améliorer avec les années ?

Oui, bien sûr, je continue à me former de jour en jour, dès que je vois une formation qui m’intéresse, je n’hésite pas à y participer. Actuellement j’ai deux formations prévues dans mon agenda, cette année. Ce métier demande beaucoup d’entraînements au quotidien.

Pourquoi ce choix de rester à Forville plutôt que de vous implanter dans le centre namurois ?

C’est pratique pour moi, puisque mon atelier est aussi ma maison. Mon trajet boulot-maison est donc très court. Je ne vois pas de raison de me trouver ailleurs. En tout cas pour le moment, car je suis seule dans mon atelier.

Comment commercialisez-vous votre travail ?

Mon commerce est principalement sur commande. J’ai mon site internet sur lequel je présente quelques pièces que je propose et, selon le goût du client, j’essaie de subvenir à ses attentes. Je n’ai pas l’occasion de tout montrer car l’ensemble de mon temps s’accentue autour de la préparation de commandes."

Les collaborations donnent aussi une opportunité de se faire connaître…

Oui, je collabore en grande partie avec des restaurants, des gîtes comme Petits Pays à Namur ou encore Copains comme cochons à Chaumont-Gistoux. J’accepte également les particuliers que ce soit pour un service entier ou une seule pièce.

www.elephantom.design

L’opportunité de rencontrer la céramiste se présentera plusieurs fois cette année, puisqu’elle annonce sa présence à la fête du printemps de Forville, le 22 avril prochain, pour accueillir les marcheurs dans son atelier. Elle exposera également aux jardins d’Annevoie à l’occasion des costumés de Venise du 27 au 29 mai.