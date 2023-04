Harcèlement dans un quartier de Sauvenière : une expertise mentale de la prévenue

Le conseil de la partie civile énumèrait il y a quelques semaines ce qu’elle a dû subir : “Sa haie a été brûlée au round up en 2020, on a versé de l’huile sur son muret, on a lacéré ses sacs-poubelles, on a mis un couteau dans sa boîte aux lettres, on a ouvert une bonbonne de gaz devant chez elle, des arbustes ont été détruits et la prévenue lui a même montré ses fesses. Des coups et blessures sont survenus le 27 octobre 2018 : après avoir giflé ma cliente, la prévenue a enfoncé ses ongles dans la chair de ses avant-bras. Psychologiquement, elle est aujourd’hui atteinte d’une incapacité permanente de 7 %.”

Le tribunal a suivi les réquisitions du substitut Vandermeiren qui réclamait la réalisation d’une expertise de la victime afin d’évaluer son incapacité, ainsi qu'une expertise mentale de la prévenue.