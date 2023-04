Namur: "En regard", dialogue entre deux collections au Delta

Jusqu’au 13 août, le Delta accueille l’exposition En regard qui rassemble les œuvres de 38 artistes, issues des collections de la Province de Namur et du Musée d’Ixelles. Pour cette première collaboration, les équipes du Delta ont scruté le vaste répertoire (15 000 œuvres) de l’établissement bruxellois, actuellement en travaux de rénovation. Objectif: tenter un rapprochement stylistique ou sémantique entre leurs pièces respectives. Une analyse approfondie qui a abouti à une répartition en six thématiques des créations sélectionnées. "Au fil de nos échanges, nos deux institutions ont décelé qu’il y avait une mise en dialogue possible entre nos collections", raconte Claire Leblanc, directrice du Musée d’Ixelles.