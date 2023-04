Espace Muséal d’Andenne (EMA) : une nomination et une nouvelle exposition ! L’année 2023 a commencé sous les meilleurs auspices pour l’Espace Muséal d’Andenne (EMA) puisque le Musée est nommé au Prix du Musée européen 2023, rien que ça ! Le prix sera remis à Barcelone du 3 au 6 mai prochains lors de la Conférence annuelle du Forum européen des musées. Mais ce n’est pas tout : l’EMA s’apprête également à accueillir une toute nouvelle exposition, qui sera inaugurée au mois de juin. Celle-ci s’articulera autour du travail et de l’œuvre de Philippe Geluck, le papa du Chat. Cette exposition s’inscrit dans le prolongement de l’inauguration de la statue de l’artiste belge qui prendra prochainement ses quartiers dans le centre-ville. Informations complémentaires : https://lephare-andenne.be/

Escape Game LYNX : lancement d’une chasse apéro ! Escape Game LYNX, c’est une jeune société andennaise active dans divers domaines tels que la création de chasses aux trésors ou d’animations pour les activités de groupes. Dans ses cartons, l’équipe a aussi le projet d’ouvrir un Escape Game au cœur de la Cité des Ours… une aventure à suivre donc. En attendant, l’équipe a lancé, le 1er avril dernier, sa chasse apéro dans le centre-ville ! La chasse s’articule autour d’un itinéraire de 4,5 km parcourant le centre-ville d’Andenne et ses alentours. Afin de réussir votre mission, il vous faudra résoudre une série d’énigmes mêlant réflexion et sens de l’observation. Distance de la chasse apéro : 4,5 km. Durée du jeu : 2h30. Nombre de joueurs : jusqu’à 6 personnes. Prix : 60€. Réservation obligatoire par mail : contact@escapelynx.be. Informations complémentaires : www.facebook.com/escapelynx – https://escapelynx.be

Une gamme d’objets promotionnels déclinée autour d’un nouveau visuel ! Deux ans après son emménagement au sein du Phare, l’équipe de l’Office du Tourisme a souhaité renouveler la gamme d’objets promotionnels disponibles au sein de sa boutique autour d’un visuel promotionnel commun. Pour ce faire, une nouvelle collaboration s’est mise en place avec Maud Roegiers, une illustratrice andennaise résidant à Coutisse, avec laquelle l’Office du Tourisme a déjà eu la possibilité de collaborer par le passé, notamment pour l’illustration du jeu Enigm’Andenne et l’illustration de la carte de vœux 2022. Le résultat s’articule autour d’une représentation horizontale des symboles touristiques du centre-ville représentés dans un ordre géographique (départ du Vieil Andenne et sa Place du Chapitre vers la Place des Tilleuls, l’écoquartier puis arrivée de l’autre côté de la Meuse). Dès la mi-avril, une gamme d’objets promotionnels déclinés selon ce visuel seront disponibles à la boutique : cartes postales, magnets ronds, tasses, sacs réutilisables et ours en peluche.