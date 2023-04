Bouge: la jardinerie Aveve, voisine du futur Intermarché

Récemment, Giuseppe Pignataro, propriétaire du site, a organisé une réunion, avec une poignée de riverains proches, sur l’avancée des travaux. "On a mis un mot dans la boîte aux lettres des habitants vivant dans les trois ou quatre rues situées autour du site, explique-t-il. Certains s’inquiétaient de travaux opérés par Orès. Mais ceux-ci n’ont rien à voir avec les nôtres. Je voulais mettre ça au clair. Je leur ai dit que le projet suivait son cours malgré le léger retard et je leur ai aussi parlé d’un projet de jardinerie…"

Parking mutualisé

C'est la jardinerie Aveve qui devrait prendre place dans le bâtiment de l’ancienne carrosserie Desbuleux et Pignataro. L’activité liée à la réparation de véhicules ayant déménagé à Naninne depuis un bout de temps, son propriétaire était à la recherche d’une nouvelle affectation.

"J’ai été approché par plusieurs candidats. On a sélectionné ce qui nous paraissait le plus adéquat pour le quartier, poursuit Giuseppe Pignataro. On a été sollicités notamment par une entreprise de matériaux de construction mais ce n’était pas ce qu’il y avait de plus sexy pour le voisinage. De plus, cette possibilité requérait un site fermé. On n’aurait donc pas pu partager les parkings. Ça aurait été le cas aussi si on gardait une carrosserie. Et puis, une jardinerie a un aspect plus vert. L’idée a été accueillie avec enthousiasme par les riverains rencontrés."

D’après lui, ce projet jouit d’un atout non négligeable: "On va créer un parking qui pourra être mutualisé. Ce qui permettra aux véhicules de sortir sur la route de Hannut (N80) alors que c’était impossible initialement", révèle-t-il. L’avantage: le nombre de voitures sortant de l’Intermarché via la rue de la Libération sera moindre. C’était une des pierres d’achoppement qui préoccupait les riverains. "Du fait que l’on envisage une jardinerie, le SPW Mobilité (dont dépend la N80, voirie régionale) accepte de partager les parkings et d’aménager une sortie sur la route de Hannut."

D’une pierre deux coups

Même si Namur dispose déjà de plusieurs magasins d’horticulture, Bouge accueillera donc Aveve car ses infrastructures au boulevard d’Herbatte ne sont plus optimales. Elles seraient remplacées à terme par du commerce de proximité et des appartements offrant une mixité sociale.

Giuseppe Pignataro insiste sur la complémentarité des deux commerces. «Les clients feront d’une pierre deux coups : en allant à l’Intermarché, ils en profiteront pour aller faire un tour à la jardinerie et vice-versa, estime-t-il. Ça permettra aussi de diminuer le nombre de véhicules qui viennent sur le site.»

Ce projet de jardinerie demandera un changement d’affectation par rapport au permis initial. Après la finalisation des devis avec la société de construction, l’érection de l’Intermarché débutera. Suivront le nouveau bâtiment pour l’ASBL Mat’et Eau (accueil de jour pour personnes handicapées), la placette au bout de l’allée des Fleurs et le chemin cyclo-piéton.

En parallèle, les bâtiments de l’ancienne carrosserie sont rénovés et élargis pour Aveve et prochainement, la maison blanche (propriété de M. Pignataro) sise juste à côté, le long de la N80, sera rasée.

Les trois habitations prévues dans le projet seront bâties lors d’une deuxième phase. Si tout se déroule comme prévu, l’Intermarché ouvrira ses portes lors du premier trimestre de 2024.

Une maison ouverte sur le quartier

Avec ce projet, l’ASBL Mat’et Eau (située rue de la Libération) pourra accueillir plus de jeunes adultes handicapés. «Douze au lieu de quatre actuellement, précise Valérie Lessire, responsable de l’ASBL. Le nouveau bâtiment sera plus grand et plus adapté pour un public mixte porteur de handicaps tant moteurs que mentaux qui se déplace avec des grosses voiturettes ou du matériel bien spécifique.»

Pour l’aménagement du bâtiment, l’ASBL bénéficiera notamment d’une somme à cinq chiffres du Rotary club Namur Citadelle. Elle lui sera bientôt officiellement remise.

Valérie Lessire souhaite que cet accueil de jour devienne une maison ouverte sur le quartier. «Sur le plateau de Beez, il n’y a rien : pas de club de jeunes ou d’aînés, pas de salle de fête ou de réunion pour les riverains… La seule qui existe n’est pas adaptée aux PMR et aux seniors et elle est tout le temps prise, déplore-t-elle. On pense donc mettre à disposition notre bâtiment aux heures où on ne l’utilise pas pour des réunions, ateliers, cours, etc. Pas pour des soirées dansantes ceci dit. »

Il pourrait aussi être utilisé pour des activités mixtes. «Si on organise un atelier créatif avec nos jeunes par exemple, pourquoi ne pas l’ouvrir aux personnes du quartier. Elles pourraient soit se mêler à notre public, soit réserver notre bureau ou notre salle de réunion au même moment, ajoute-t-elle. Ça manque vraiment ici et ce serait dommage de ne pas utiliser le bâtiment au maximum de ses capacités. Ce serait ainsi la maison des voisins ! » Elle évoque également la possibilité d’y créer une petite donnerie dans le même genre que les boîtes à livres. Les projets ne manquent pas pour créer du lien !