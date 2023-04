La commune indique : “Dès maintenant, préparez vos semences, plantes, boutures, semis, bulbes, tubercules, rhizomes, divisez vos vivaces… et venez les distribuer ou échanger lors de cette journée de rencontres, de retrouvailles, de découvertes et d’échanges et surtout de bonne humeur et de convivialité ! Vous rêvez d’accueillir plus de biodiversité au jardin ? Les experts de Natagora partageront avec vous plein d’astuces afin de créer un espace accueillant et paisible pour toutes les espèces qui visitent votre jardin.. Et si c’est votre première tentative de potager, en plus de retourner à la maison avec des semis, vous aurez plein de bons conseils de passionnés !”

Le jour même dès 10h chacun peut venir déposer les trésors de son jardin qu’il veut partager. Tout le monde peut se servir dans tout ce qui est proposé. Tout cela gratuitement ! “Vous n’avez rien à échanger ? Pas grave ! Emportez ce qui vous plaît. N’apportez pas de plantes invasives, étiquetez vos plants, prévoyez cageots et sacs pour emporter vos découvertes.”

Toutes les infos et le programme complet se trouvent également sur le site de la commune : https://www.fernelmont.be/evenements/bourse-aux-plantes-indigenes-et-sauvages ou sur l’événement Facebook.

L’événement est gratuit.