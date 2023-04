Accident de travail : une étudiante coincée sous 600 kg de châssis

Un accident de travail a eu le 6 juillet 2021, au siège d’une entreprise de Fernelmont. Une étudiante employée en tant qu’intérimaire comme employée polyvalente aidait 2 ouvriers à charger des châssis destinés à accueillir des tonnelles dans une camionnette. Elle devait maintenir ceux-ci, pendant que les ouvriers chargeaient le véhicule. Les châssis, représentant un poids de 600 kilos, sont tombés sur la jeune femme, qui a souffert d’une fracture du talon et de l’omoplate, d’une entorse au pied, et a été blessée au genou. “Mon rétablissement a été long, j’ai fait de la kiné pendant près d’un an et demi. J’ai toujours des douleurs et je manque d’amplitude dans les mouvements du pied.” À l’heure actuelle, la victime n’a été indemnisée que partiellement.