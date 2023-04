Travail non déclaré dans des snacks d’Eghezée : des amendes de 24.000 euros réclamées contre un patron et sa société

Les infractions ont été commises dans le cadre de l’exploitation d’une friterie (aujourd’hui en faillite) et d’une pizzeria situées à Eghezée. L’inspection de l’Onem s’est d’abord intéressée à la friterie, le 10 avril 2021. Dans la foulée personne de ce contrôle, l’attention de l’ONEM a été attirée par la pizzeria gérée par la même personne. Ce sont en effet 29 dimona effectuées à postériori pour la pizzeria qui ont été réalisées après le contrôle de la friterie, entraînant un contrôle qui a permis de relever diverses irrégularités.

Ayant déjà constaté des problèmes de droit pénal social en 2016 et 2017, l’auditorat du travail avait proposé des transactions financières. Vu la récidive, les prévenus ont cette fois été cités à comparaître au tribunal. Leurs conseils évoquent de la négligence plutôt qu’une intention de frauder et plaident le sursis le plus large possible pour les amendes qui seront infligées.

Jugement le 24 mai