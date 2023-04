Un matelas en feu à Moustier

Mardi vers 23h, les pompiers de la zone Val de Sambre, dirigés par le lieutenant Vincent Fivet, ont été appelés par la centrale de surveillance alarme, pour un début d’incendie dans une maison située au 66 rue de Jemeppe à Moutier-sur-Sambre. Venus avec deux autos-pompes, une citerne, une auto-échelle et une ambulance, les hommes du feu ont rapidement circonscrit l’incendie. Les policiers de Jemeppe, arrivés les premiers sur place, avaient déjà jeté un matelas en feu par la fenêtre et mis les occupants en sécurité. Ces derniers ont cependant reçu un apport en oxygène de la part des ambulanciers après avoir inhalé des fumées. Les causes de l’incendie sont accidentelles, une bougie allumée étant tombée sur le matelas. Les dégats sont limités et la police a dressé les constatations.