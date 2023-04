Deux courses-poursuites avec la police en 24h : 4 ans de prison requis

Né en 1989, l’Assessois a déjà passé 9 ans de sa vie en prison, pour des faits de viols, mais aussi des infractions à la loi sur les stupéfiants, des entraves à la circulation et autres rebellions armées. Le 4 janvier dernier, la police est intervenue alors qu’il réalisait des drifts sur un parking avec un véhicule muni de fausses plaques, sous l’influence de la cocaïne et de la marijuana. Il a pris la fuite, manquant de renverser un piéton, empruntant un rond-point à contresens, percutant délibérément un véhicule de police. Les agents l’ont laissé filer face à la dangerosité de la course-poursuite. Il a de nouveau engagé une course-poursuite le lendemain avec la police, elle s’est conclue par son interpellation. Dans le courant des années 2022 et 2021, il avait endommagé le véhicule de son ex-compagne, s’était rebellé contre la police qui intervenait dans le cadre d’un différend familial. Le 18 septembre 2021, il s’est rebellé contre des policiers qui le réveillaient alors qu’il dormait en pleine rue à Namur. Il a ensuite tenté de se pendre avec ses habits dans sa cellule avant de se rebeller à nouveau. Il a également menacé de mort un accompagnateur SNCB.

Le parquet de Namur ne s’oppose pas à ce que la peine de 4 ans de prison requise soit accompagnée d’un sursis probatoire de 5 ans. Le conseil du prévenu plaide cette “ultime chance”, assortie de conditions strictes. Jugement le 27 avril.