Durant cette période, le dossier de demande pourra être consulté et des explications sur le projet fournies auprès du service technique du Développement territorial du Département de l’aménagement urbain de la Ville de Namur selon les heures d’ouverture et sur demande. Le projet peut également être consulté sur les sites www.namur.be/quartier-leopold et www.le-nid.be/quartier-leopold ainsi que sur https://lieudexperiencenamurois.be/. Une maquette 3D du projet sera également accessible au sein de la Maison des Citoyens de l’Hôtel de Ville selon les heures d’ouverture.

Observations et réclamations sont à envoyer via mail à epql@ville.namur ainsi que par courrier ordinaire ou remises au service technique du Développement territorial du DAU – Ville de Namur (Hôtel de Ville 2eme étage Aile A) avant la clôture de l’enquête ce 24 mai 2023 11h30.