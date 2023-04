En effet, découvrir et promouvoir les talents en devenir, c’est le cheval de bataille du festival. Les organisateurs remarquent un véritable “boum” dans le milieu de l’humour ces dernières années. Une panoplie d’artistes se lance sur les devants de la scène et propose leur candidature pour participer au FIRR.

Du mercredi 17 au vendredi 19 mai, six artistes émergents, venus des quatre coins de la francophonie, concourront devant un jury de professionnels dans le cadre du Tremplin du Rire. Ils auront l’occasion de se produire dans la salle du Cabaret des Roches mais aussi en première partie dans la salle Raymond Devos du centre culturel.

Philippe Herman, maire du Village du Rire

À l’affiche, deux Belges, Lorenzo Mancini et Kostia, trois Françaises, Leïla Amara, Amandine Lourdel et Charlotte Boisselier ainsi qu’un Suisse, Kévin Eyer. Chaque soir, les festivaliers retrouveront également des artistes en premières parties : une belle occasion de découvrir les futures perles de l’humour.

Le FIRR est aussi réputé pour ses activités autour et alentours. Le carrefour de la bande dessinée se déroulera le jeudi 18 mai. Afin de célébrer la 30e édition, les organisateurs ont décidé de mettre à l’honneur un dessinateur qui a toujours été fidèle à l’événement, en l’occurrence, Dany, l’auteur d’Olivier Rameau. Au Village du Rire, c’est le journaliste Philippe Herman qui deviendra le 12e maire.

Les clefs seront remises au Rochefortois, comme le veut la tradition, lors de la soirée d’intronisation au Village du Rire. Il prêtera serment le vendredi 5 mai et sera accompagné de ses deux adjoints dont il donnera les noms ultérieurement. Avec ce titre, ils s’engageront tous les trois à répandre le rire et la bonne humeur dans la Ville la plus souriante de la Wallonie.