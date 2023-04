Sambreville : entre le semeur et son champ, un pont tordu qui s’écroule

C’est très bien pour la sécurité mais cette interdiction absolue de passage ne fait pas les affaires de Luc Gillot, qui se voit empêché d’accéder à sa prairie depuis une année et qui voudrait plutôt connaître, lui, le saint à qui se vouer pour traverser le pont en question. À pied, ça passe encore (quoiqu’également interdit), mais pas au volant d’une lourde machine agricole, telle une faucheuse. "L’an passé, j’ai dû faire intervenir un voisin agriculteur et, au bout du compte, jeter dix ballots faute d’un fauchage dans les temps et à cause de la pluie", regrette-t-il. De quelle maladie souffre le pont ? De vieillesse. Les piles du malheureux ouvrage auraient mystérieusement perdu leurs fondations. Celles-ci auraient été fragilisées par d’impétueux remous causés par un barrage (une poutre) supposément bricolé par des pêcheurs, selon un rapport de la direction des Voies hydrauliques non-navigables.

Une étude, selon le même propriétaire du terrain, aurait aussi été réalisée, à la demande de la Ville, par le bureau d’Ingénierie et d’architecture B Solution, de Gembloux, en vue de restaurer l’ouvrage. Mais est-il seulement restaurable ? Et à quel prix ? "Selon moi, non. Il est trop mal en point. Là où c’est cocasse, c’est que ces experts en Ingénierie n’ont même pas identifié l’absence de fondations." Depuis lors, Silence radio. "C’est une histoire à la sambrevilloise", réagit l’intéressé.

On m’a raccroché au nez

De guerre lasse et en colère, Luc Gillot, fin novembre 2022, a émis au pif une facture d’un montant de 5000€, plus symbolique qu’autre chose, pour le préjudice économique (et agricole) subi. Plus pour casser l’inertie. En vain. La facture n’a évidemment pas été honorée et l’administration communale a tout autant ignoré les rappels et la mise en demeure. Et, partant, le plaignant.

La communication est rompue, le dossier enlisé.

Ce tour de vis pécuniaire pour perte de culture et manque à gagner, est intervenu en novembre dernier, après sept mois d’un envoi de mails à Pierre Petit, directeur du service Travaux, et s’enquérant à chaque fois de l’état d’avancement du dossier, avec copie au bourgmestre Luperto. Ces courriels, à force de ne pas être traités, se sont progressivement tendus dans le chef de leur auteur, à ne plus rester diplomatiques.

"Je n’ai jamais reçu aucun retour de mes mails. Rien. Même pas une invitation à se mettre autour de la table et discuter". Le vide. Dernier fait en date, signe non seulement que le dialogue est bien rompu depuis la mi-février mais aussi que la Commune n’a peut-être rien à cirer de ce problème n’affectant qu’un seul particulier: "M. Petit m’a raccroché au nez alors que je venais une énième fois aux nouvelles", déplore ce citoyen de Falisolle, qui se voit une seconde fois empêché de semer son champ et qui ne comprend pas pourquoi l’autorité communale laisse pourrir la situation. "Car, si je ne peux plus accéder à ce champ, qu’est-ce qu’il va devenir ? Il faudra le remettre en état. À côté de ça, ils vont aller mettre au carrefour de Falisolle une statue à l’effigie des Têtards", complète Luc Gillot (pour un coût de 72 600 €).

Cependant, faut-il réparer un pont à grands frais pour deux allers et retours par an d’une faucheuse ? C’est la question. "Peut-être, je peux comprendre, mais il faut quand même trouver une solution pour que je puisse accéder à mon terrain", conclut Luc Gillot.