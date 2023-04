Vol avec violence à Sambreville : pour régler une dette, ils repartent avec la voiture de leur débiteur

Un vol avec violence commis la nuit et dont une victime était un mineur de 14 ans, a été commis le 11 avril 2021 à Sambreville. Au cœur du problème ? Une dette entre plusieurs protagonistes du dossier. Le jour des faits, un rendez-vous est fixé pour que les deux parties “s’expliquent”. Jean, qui était le seul des deux prévenus à comparaître devant le tribunal correctionnel de Namur ce vendredi, explique : “Un accord est intervenu entre mon ami et celui qui devait de l’argent, il lui a donné sa voiture en gage. J’ai pris le volant et nous sommes rentrés. Il n’y a pas eu de violence ni d’armes”.