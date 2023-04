Un Namurois engloutit 2,5 kg de djote et pulvérise le record du concours

Le vainqueur, âgé de 41 ans, n'en était pas à son coup d'essai. Il avait déjà remporté le concours en 2022 en avalant près de 2 kg de djote. Cette fois, il a eu encore plus d'appétit, puisqu'il a battu de près de 300 g le précédent record, détenu par le vainqueur de la première édition du concours, en 2019. Le second de cette édition 2023 a, lui, mangé un peu plus de 1,8 kg.

Dix participants se sont affrontés samedi sur la place d'Armes. Ils avaient 20 minutes pour manger le plus de djote, un plat typique wallon constitué d'une purée associant pommes de terre et chou, agrémenté d'une saucisse.

"L'année passée, je m'étais inscrit sur un coup de tête, en dernière minute", a expliqué Fabrice Borlée. "Cette fois, je venais pour défendre mon titre et c'est une belle surprise que d'avoir battu le record. Je serai certainement de retour l'an prochain mais il sera difficile de faire mieux car je suis allé au bout du bout."