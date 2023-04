Cambriolage à Temploux: la caisse de la boulangerie Vranckx forcée en moins d’une minute trente

C’est la deuxième fois en moins d’un an que la boulangerie Vranckx est victime d’une intrusion. "La dernière fois, c’était il y a dix mois", se souvient Patrick Vranckx, gérant de l’établissement. Ce lundi matin, le boulanger a constaté que son commerce avait à nouveau été visité dans la nuit, vers 00 h 30. Les caméras de vidéosurveillance ont figé un cambriolage éclair mené par un malfrat visiblement expert. "Il a forcé la porte et puis avec son pied-de-biche, il a fait sauter la caisse enregistreuse en trouvant le juste point d’ancrage pour faire levier. Tout s’est déroulé en 1 minute et 27 secondes. Les policiers sont arrivés 12 minutes après mais c’était trop tard", déplore le commerçant temploutois.