Déplacement du marché hebdomadaire de Namur : un accord a été trouvé

” Il est important pour les ambulants et les visiteurs de ne pas devoir changer d’emplacement en fonction des travaux et de pouvoir préserver la totalité de l’offre actuelle, rappelle Etienne Dethier, président de l’association des commerçants. Les commerçants souhaitent éviter d’avoir le samedi matin des étales devant leurs vitrines.”

Depuis plusieurs mois, ambulants, association des commerçants et les services de la Ville de Namur planchent pour dégager une solution correspondant aux attentes de chacun et chacune.

Plusieurs projets ont été analysés comme le retour sur les différentes places, ne permettant pas d’avoir un marché en continu, la place des Cadets, excentré et obligeant la suppression du marché durant la Foire.

Un accord a finalement été trouvé pour une nouvelle localisation boulevard Frère Orban, entre le pont de la Libération et le pont de l’Évêché. Une localisation qui permet d’accueillir l’ensemble des ambulants actuels dans un cadre agréable et pratique.

Un bon compromis

” Cette solution est considérée par les différentes parties comme un bon compromis et permet une meilleure accessibilité des clients grâce au parking des facultés tout proche, aux arrêts des transports en commun, à l’utilisation du téléphérique et des 300 places de parkings disponibles à la citadelle, ou encore à la présence de sanitaires pour les clients et ambulants”, souligne Etienne Dethier.

Si des aménagements et réflexions techniques doivent encore se dérouler, “le nouvel emplacement est un véritable plus et correspond à une demande historique de très nombreux commerçants de ne pas voir les rues principales occupées le samedi matin par le marché.”

Le déplacement est programmé au printemps 2024, un délai suffisant pour permettre à l’association des commerçants, aux ambulants et à la Ville, de préparer ce gros changement. “Tout comme les ambulants, les commerçants sédentaires souhaitent une interconnexion entre les commerces et le marché avec la mise en place des navettes vers les rues commerçantes, les parkings et les arrêts TEC. Nous participons activement à ce changement, qui sera un véritable plus pour nos commerces, nos ambulants et l’attractivité de la Ville.”

L’association des commerçants et les ambulants participent au groupe de travail mis en place par la Ville afin de communiquer d’une seule voix et préparer au mieux ce bouleversement des habitudes.

” À notre demande, un concours sera bientôt lancé par la Ville afin de baptiser le marché. L’occasion sera ainsi offerte aux Namurois de proposer un nom. Cet important changement est un “Win-Win” entre sédentaires et ambulants, que nous soutenons et accompagnons”, conclut Etienne Dethier.