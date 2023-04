Les surveillants de la prison de Namur ont repris le travail

Un gardien avait été agressé dimanche matin. Il a reçu de nombreux coups de poings et a été visé à l'omoplate à l'aide d'une fourchette. Il est ouvert à l'arcade sourcilière et présente de multiples hématomes au visage et sur le corps. "La durée de son incapacité de travail ne nous est pas encore connue, mais elle pourrait s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois", a précisé Arnaud Henin.

"Heureusement, notre collègue a réussi à maitriser le détenu. Puis, lorsque nous sommes arrivés avec deux autres gardiens, il est rentré de lui-même dans sa cellule. Quelqu'un qui vous menace de mort avec une fourchette, ça marque à vie. Ça aurait pu très mal tourner", a-t-il encore ajouté.

